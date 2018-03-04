Канье Уэст справил нужду на глазах у жены и папарацци
Канье Уэст справил нужду на глазах у жены и папарацци. Фотографии появились в Сети. При этом сама Ким Кардашьян, несмотря на неловкую ситуацию, не растерялась и даже улыбнулась шутке супруга.
Инцидент произошел в Токио во дворе аэропорта Ханеда сразу после выхода пары из самолета. 40-летний Уэст решил использовать стену как импровизированный писсуар.
Поклонники звездной пары не удивились новой выходке рэпера. Тем более, что супруги уже давно удивляют своим непредсказуемым поведением в разных бытовых ситуациях, а сама Кардашьян еще и вызывает неоднозначную реакцию интернет-пользователей своими яркими образами, которые кажутся многим «ненатуральными», хотя знаменитость утверждает обратное.
Инцидент произошел в Токио во дворе аэропорта Ханеда сразу после выхода пары из самолета. 40-летний Уэст решил использовать стену как импровизированный писсуар.
Поклонники звездной пары не удивились новой выходке рэпера. Тем более, что супруги уже давно удивляют своим непредсказуемым поведением в разных бытовых ситуациях, а сама Кардашьян еще и вызывает неоднозначную реакцию интернет-пользователей своими яркими образами, которые кажутся многим «ненатуральными», хотя знаменитость утверждает обратное.
Автор: Сёмина Виктория