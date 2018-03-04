Стивен Хокинг рассказал, что было до Большого взрыва
Знаменитый физик из Британии Стивен Хокинг дал интервью в передаче StarTalk. Он объяснил, что было до появления Большого взрыва и как зарождалась Вселенная.
Ученый объяснил, что до взрыва ничего не было. Теория относительности говорит, что сначала формируется пространственно-временной континуум, который создает время и пространство, он же испытывает деформации от массы и энергии. Далее он говорил, что является сторонником евклидова подхода в объяснении квантовой гравитации. Там появляется понятие мнимого времени, заменившего обычное.
Совместно с физиком Джеймсом Хартлом они считают Вселенную безграничной. Он сравнивает Южный полюс Земли с ее начальной точкой, в которой работают стандартные законы физики, южнее этого полюса ничего не существует, как и до Большого взрыва.
Ученый объяснил, что до взрыва ничего не было. Теория относительности говорит, что сначала формируется пространственно-временной континуум, который создает время и пространство, он же испытывает деформации от массы и энергии. Далее он говорил, что является сторонником евклидова подхода в объяснении квантовой гравитации. Там появляется понятие мнимого времени, заменившего обычное.
Совместно с физиком Джеймсом Хартлом они считают Вселенную безграничной. Он сравнивает Южный полюс Земли с ее начальной точкой, в которой работают стандартные законы физики, южнее этого полюса ничего не существует, как и до Большого взрыва.
Автор: Северов Андрей