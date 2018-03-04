СМИ: На секретном полигоне Яворов военные США обучают украинцев
На секретном полигоне Яворов, действующем на Украине во времена СССР, военные США с 2015 года учат украинцев. Сведения предоставили швейцарские СМИ.
На переоборудованном полигоне, помимо офицеров и солдат ВСУ, военному мастерству обучаются литовцы, британцы, канадцы. Солдаты повышают квалификацию и приспосабливаются к стандартам НАТО.
Советская база за три года превратилась в военную структуру, в которой постоянно проживают 250 солдат из Канады и 200 из США. Для них построены спортивные залы, столовые, казармы.
Ранее американцы рассказали об отсутствии военных навыков у украинцев.
На переоборудованном полигоне, помимо офицеров и солдат ВСУ, военному мастерству обучаются литовцы, британцы, канадцы. Солдаты повышают квалификацию и приспосабливаются к стандартам НАТО.
Советская база за три года превратилась в военную структуру, в которой постоянно проживают 250 солдат из Канады и 200 из США. Для них построены спортивные залы, столовые, казармы.
Ранее американцы рассказали об отсутствии военных навыков у украинцев.
Автор: Джанабилова Татьяна П