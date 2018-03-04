В Саратове мать и 5-летний ребенок скончались из-за отравления угарным газом
4 марта, в 06:30, в Саратове мать и 5-летний ребенок скончались из-за отравления угарным газом. Сведения об инциденте, произошедшем в доме на Вишневом проезде, появились в СМИ.
Сообщается, экстренные службы, прибывшие по вызову, также обнаружили в квартире двоих отравившихся детей. Пострадавшие переданы медикам для оказания необходимой помощи. Спасатели продолжают работать на месте. Следов возгорания в помещении найти не удалось. Причина, приведшая к трагедии, будет озвучена после проверки.
Ранее в одном из саратовских гаражей нашли два трупа.
Сообщается, экстренные службы, прибывшие по вызову, также обнаружили в квартире двоих отравившихся детей. Пострадавшие переданы медикам для оказания необходимой помощи. Спасатели продолжают работать на месте. Следов возгорания в помещении найти не удалось. Причина, приведшая к трагедии, будет озвучена после проверки.
Ранее в одном из саратовских гаражей нашли два трупа.
Автор: Джанабилова Татьяна П