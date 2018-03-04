Учёные: В этом году на Землю обрушится до 35 магнитных бурь
От 20 до 35 магнитных бурь ожидают Землю в этом году, отметили зарубежные учёные. 10 % из них отнесены к высшей категории, 5 % – к экстремальной.
По словам астрономов, в нынешнем году для жителей планеты наибольшую опасность будут представлять электронные возрастания в космической погоде. Если сравнивать с прошедшим годом, то в 2018 году геомагнитных бурь на Землю обрушится на 6 больше.
Ранее «Актуальные новости» писали о зафиксированном учёными в феврале слабом возмущении геомагнитного поля.
По словам астрономов, в нынешнем году для жителей планеты наибольшую опасность будут представлять электронные возрастания в космической погоде. Если сравнивать с прошедшим годом, то в 2018 году геомагнитных бурь на Землю обрушится на 6 больше.
Ранее «Актуальные новости» писали о зафиксированном учёными в феврале слабом возмущении геомагнитного поля.
Автор: Воробьева Алина