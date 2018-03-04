Компания Volkswagen представила модель Vento Sport для рынка Индии
Компания Volkswagen презентовала для рынка Индии новую модель – Vento Sport. Это авто существенно отличается от своей стандартной модификации.
Большая часть изменений затронули внешний вид транспортного средства. Например, передние крылья стал метом расположения значков Sport, а боковые части кузова разработчики покрыли черными полосами. Помимо этого, автомобиль оснастили антикрылом и колесными дисками Portago диаметром 16 дюймов.
По мнению экспертов, светодиодная оптика Vento Sport создавалась на основе Highline Plus. Предположительно, отделка салона проводилась с применением хромированных акцентов. Для обивки сидений использовалась искусственная кожа.
Большая часть изменений затронули внешний вид транспортного средства. Например, передние крылья стал метом расположения значков Sport, а боковые части кузова разработчики покрыли черными полосами. Помимо этого, автомобиль оснастили антикрылом и колесными дисками Portago диаметром 16 дюймов.
По мнению экспертов, светодиодная оптика Vento Sport создавалась на основе Highline Plus. Предположительно, отделка салона проводилась с применением хромированных акцентов. Для обивки сидений использовалась искусственная кожа.
Автор: Валерий Антонов