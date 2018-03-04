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Компания Volkswagen представила модель Vento Sport для рынка Индии
Компания Volkswagen презентовала для рынка Индии новую модель – Vento Sport. Это авто существенно отличается от своей стандартной модификации.

Компания Volkswagen представила модель Vento Sport для рынка Индии


Большая часть изменений затронули внешний вид транспортного средства. Например, передние крылья стал метом расположения значков Sport, а боковые части кузова разработчики покрыли черными полосами. Помимо этого, автомобиль оснастили антикрылом и колесными дисками Portago диаметром 16 дюймов.

По мнению экспертов, светодиодная оптика Vento Sport создавалась на основе Highline Plus. Предположительно, отделка салона проводилась с применением хромированных акцентов. Для обивки сидений использовалась искусственная кожа.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:53
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