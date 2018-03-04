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Ученые: Использование телефона за столом делает человека несчастным
Ученые из Университета Британской Колумбии в Ванкувере (Канада) доказали, что использование телефона за столом делает человека несчастным и отвлекает от общения с окружающими. Материалы исследования предоставлены изданием DailyMail.

Ученые: Использование телефона за столом делает человека несчастным


В ходе исследования ученые выяснили, что 90% людей используют телефоны во время социального взаимодействия. Постоянная проверка звонков и сообщений мешает сосредоточиться на основной деятельности, а также может сделать несчастными пользователя, его друзей и близких.

Чтобы доказать свою гипотезу, ученые попросили 300 человек поесть в ресторане с семьей и приятелями. Участников произвольно заставляли убирать гаджеты или оставлять их на столе, а после обеда респонденты рассказывали о своем ощущении и уровне счастья. Оказалось, что без смартфонов люди больше наслаждались общением и едой.

Во втором эксперименте сто человек должны были по запросу ученых описать свое эмоциональное состояние и род деятельности за 15 минут до сообщения. В этом случае более счастливыми оказались лица, общавшиеся в живую.

Ранее ученые доказали, что несчастными людей делают лайки.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:46
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