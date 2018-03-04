Волочкова с возлюбленным Михаилом посетила мужской монастырь
В Instagram-микроблоге Анастасия Волочкова поделилась очередным снимком с новым избранником Михаилом и рассказала о посещении ими святых мест, включая и Ново-Иерусалимский Ставропигиальный мужской монастырь. Глядя на совместную фотографию балерины и ее возлюбленного, некоторые поклонники засомневались в искренности его чувств.
Пара сделала несколько кадров на фоне величественного храма, но фолловерам не понравилось, что новый избранник Волочковой никак не проявлял своего интереса к ней – стоял без улыбки и не пытался даже прикоснуться, хотя сама знаменитость тесно к нему прижималась. Некоторые пользователи выразили сомнения, что Михаил искренне, как рассказывает танцовщица, любит ее. Хейтеры не обошли вниманием и выбранный Волочковой наряд для посещения святых мест: в мужском монастыре он появилась в коротком полушубке с капюшоном и синих джинсах, за что получила порцию критики.
Преданные фанаты знаменитости отметили: «Сейчас холодное время года и в юбке очень сложно ходить, а вместо платка можно надеть капюшон. Друзья, не будьте такими злыми. Не осуждайте Анастасию!» Они попросили недоброжелателей оставить влюбленных в покое: «Пускай люди будут счастливы!»
Ранее Садальский подтвердил намерение Анастасии Волочковой уйти в монастырь.
Пара сделала несколько кадров на фоне величественного храма, но фолловерам не понравилось, что новый избранник Волочковой никак не проявлял своего интереса к ней – стоял без улыбки и не пытался даже прикоснуться, хотя сама знаменитость тесно к нему прижималась. Некоторые пользователи выразили сомнения, что Михаил искренне, как рассказывает танцовщица, любит ее. Хейтеры не обошли вниманием и выбранный Волочковой наряд для посещения святых мест: в мужском монастыре он появилась в коротком полушубке с капюшоном и синих джинсах, за что получила порцию критики.
Преданные фанаты знаменитости отметили: «Сейчас холодное время года и в юбке очень сложно ходить, а вместо платка можно надеть капюшон. Друзья, не будьте такими злыми. Не осуждайте Анастасию!» Они попросили недоброжелателей оставить влюбленных в покое: «Пускай люди будут счастливы!»
Ранее Садальский подтвердил намерение Анастасии Волочковой уйти в монастырь.
Автор: Ева Вит