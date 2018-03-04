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Солдатам российской армии запретят пользоваться смартфонами
В ближайшем будущем солдатам российской армии запретят пользоваться смартфонами. Для связи с родными и близкими позволят иметь кнопочные телефоны.

Солдатам российской армии запретят пользоваться смартфонами


Министерство обороны России уже давно планировало ввести такой запрет, потому как смартфоны имеют множество датчиков, систем и приложений, подверженных взлому, а также определению местонахождения при помощи GPS. Тем более после недавней информации в средствах массовой информации о скрытно работающих камерах и смарт-устройствах, записывающих информацию о владельце смартфона и его окружающих людей.

В Национальном центре управления обороной и других управленческих аппаратах войск такой запрет ввели уже давно, во избежание утечки особо секретной информации и военной тайны для потенциального врага или при хакерских атаках.

Солдатам российской армии запретят пользоваться смартфонами


Такой запрет в первую очередь коснется солдат, которые находятся на территории военных частей, а также офицеров, несущих службу в штабах и на складских помещениях. Также планируется при посещениях военнослужащих родными, или при проведении некоторых экскурсий по военных частях и гарнизонах, оставлять все смартфоны в сейфе на контрольно-пропускном пункте. Военные образом уточнили, что такие запреты не являются желанием отучивать солдат от высоких технологий или запретить звонки домой близким, а единственной целью считают не допустить передачи и раскрытия закрытой армейской информации.

К слову, в Татарстане всем призывникам по решению правительства уже более 10 лет выдают бесплатные мобильные телефоны.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 09:05
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