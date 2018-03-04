Пользователи жалуются на изменения в смарт-часах Apple Watch
Собственники Apple Watch пожаловались на нововведения компании по работе со смарт-часами. Как сообщил один из пользователей Reddit, после приобретения самых первых устройств со стальным корпусом он обратился в магазин для проведения замены аккумуляторной батареи, которая в течение 2,5 лет ежедневного использования начала быстро разряжаться.
На веб-сайте Apple отмечается, что смарт-часы Apple Watch вне зависимости от поколения располагают возможностью замены батареи. Стоимость процедуры заявлена на отметке в $119. При этом после обращения иных пользователей за помощью, которую должен был предоставить официальный сервисный центр компании, почти всем в процедуре отказали. Работники Apple Store заявляют, что реализовать замену аккумулятора можно исключительно в случае успешного прохождения теста самой батареей. Вероятность положительного результата нивелируется при эксплуатации устройства в течение 2-х лет и большего периода.
Единственным решением трудностей с плохой автономностью Apple Watch 1-го поколения указывается замена на новые смарт-часы, а каких-либо скидок компания не предоставляет. Помимо этого, пользователи Reddit массово выражают недовольство плохой работой первого поколения наручного устройства, которое было выпущено в 2015-м году. В частности, большое количество сторонних приложений запускаются в течение 30-40 с, а иногда отказываются функционировать стандартные приложения, разработкой которых занимается непосредственно Apple.
Некоторые отметили, что компания из Купертино подобными действиями «убивает» собственные смарт-часы. После ухудшения механизма использования устройства, его популярность на рынке может несколько снизиться.
На веб-сайте Apple отмечается, что смарт-часы Apple Watch вне зависимости от поколения располагают возможностью замены батареи. Стоимость процедуры заявлена на отметке в $119. При этом после обращения иных пользователей за помощью, которую должен был предоставить официальный сервисный центр компании, почти всем в процедуре отказали. Работники Apple Store заявляют, что реализовать замену аккумулятора можно исключительно в случае успешного прохождения теста самой батареей. Вероятность положительного результата нивелируется при эксплуатации устройства в течение 2-х лет и большего периода.
Единственным решением трудностей с плохой автономностью Apple Watch 1-го поколения указывается замена на новые смарт-часы, а каких-либо скидок компания не предоставляет. Помимо этого, пользователи Reddit массово выражают недовольство плохой работой первого поколения наручного устройства, которое было выпущено в 2015-м году. В частности, большое количество сторонних приложений запускаются в течение 30-40 с, а иногда отказываются функционировать стандартные приложения, разработкой которых занимается непосредственно Apple.
Некоторые отметили, что компания из Купертино подобными действиями «убивает» собственные смарт-часы. После ухудшения механизма использования устройства, его популярность на рынке может несколько снизиться.
Автор: Валерий Антонов