Две "Кардашьян" померились формами в мини-купальниках в своих Instagram
Две "Кардашьян", Анастасия Квитко и Николь Остин, померились формами в мини-купальниках. Соответствующие посты модели разместили в своих Instagram.
Николь Остин, некогда обвинившая Ким Кардашьян в воровстве популярности, продемонстрировала фанатам серию роскошных снимков, сделанных во время отдыха на Багамах. На них актриса предстала в образе русалки с длинными, белокурыми волосами и в мини-купальнике, едва прикрывающем интимные места.
Вторая красотка, Анастасия Квитко, попросила подписчиков помочь ей с удалением песка, приставшего к ее полуобнаженному телу, прикрытому крохотными лоскутками ткани от купальника. На снимке видно, как мелкие песчинки полностью облепили длинные ноги звезды, хитро поглядывающей в камеру.
Фанаты восторженно отреагировали на оба поста, восхитившись красотой и сексуальностью моделей, поэтому выбрать победителя с лучшими формами им оказалось не под силу.
Ранее Анастасия Квитко показала своего любимца.
Николь Остин, некогда обвинившая Ким Кардашьян в воровстве популярности, продемонстрировала фанатам серию роскошных снимков, сделанных во время отдыха на Багамах. На них актриса предстала в образе русалки с длинными, белокурыми волосами и в мини-купальнике, едва прикрывающем интимные места.
Вторая красотка, Анастасия Квитко, попросила подписчиков помочь ей с удалением песка, приставшего к ее полуобнаженному телу, прикрытому крохотными лоскутками ткани от купальника. На снимке видно, как мелкие песчинки полностью облепили длинные ноги звезды, хитро поглядывающей в камеру.
Фанаты восторженно отреагировали на оба поста, восхитившись красотой и сексуальностью моделей, поэтому выбрать победителя с лучшими формами им оказалось не под силу.
Ранее Анастасия Квитко показала своего любимца.
Автор: Джанабилова Татьяна П