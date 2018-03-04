Названа дата выпуска Android 9.0 P от Google для смартфонов и планшетов
Руководство американской корпорации Google объявило точную дату выпуска ОС Android 9.0 P для планшетов и смартфонов. Система получит множество новшеств, разработчики также частично пересмотрели дизайн большей части элементов её интерфейса.
Поклонники бренда гадают, что может означать таинственная буква P в названии ОС Android 9.0 для планшетов и смартфонов. Многие склоняются к расшифровке Pineapple Pie («Ананасовый пирог»), однако данная информация не подтверждена официально производителем.
Вчера портал «Актуальные новости» раскрыл некоторые характеристики операционной системы от Google. Теперь же появились сведения о точной дате её выпуска: по словам известного сегодня инсайдера Эвана Бласса, скачивание и установка Android 9.0 для планшетов и смартфонов станут доступны для пользователей 14 марта этого года. Сборка получит наименование Android P Developer Preview 1 и будет представлять собой тестовый вариант ОС от Google.
Поклонники бренда гадают, что может означать таинственная буква P в названии ОС Android 9.0 для планшетов и смартфонов. Многие склоняются к расшифровке Pineapple Pie («Ананасовый пирог»), однако данная информация не подтверждена официально производителем.
Вчера портал «Актуальные новости» раскрыл некоторые характеристики операционной системы от Google. Теперь же появились сведения о точной дате её выпуска: по словам известного сегодня инсайдера Эвана Бласса, скачивание и установка Android 9.0 для планшетов и смартфонов станут доступны для пользователей 14 марта этого года. Сборка получит наименование Android P Developer Preview 1 и будет представлять собой тестовый вариант ОС от Google.
Автор: Воробьева Алина