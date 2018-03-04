В Екатеринбурге на священника подали в суд за оскорбления чувств почитателей Ленина
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд проведёт 5 марта рассмотрение иска, поданного против настоятеля Собора Успения Пресвятой Богородицы. Протоиерея обвиняют в оскорблении чувств почитателей Ленина.
Отмечается, что в СМИ попали сделанные им сравнения Владимира Ленина и Адольфа Гитлера. Информация была дана в ответ на вопрос касательно переименования улиц и городов, названных в честь деятелей СССР. Истец заявляет, что оценка Ленина, которую дал протоирей, порочит его достоинство и честь. Подчеркивается благотворное влияние политики указанного деятеля на всю сознательную жизнь заявителя.
Отмечается, что в СМИ попали сделанные им сравнения Владимира Ленина и Адольфа Гитлера. Информация была дана в ответ на вопрос касательно переименования улиц и городов, названных в честь деятелей СССР. Истец заявляет, что оценка Ленина, которую дал протоирей, порочит его достоинство и честь. Подчеркивается благотворное влияние политики указанного деятеля на всю сознательную жизнь заявителя.
Автор: Валерий Антонов