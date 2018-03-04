Татьяна Буланова не исключает возможности третьего замужества
Известная певица Татьяна Буланова после развода с Владиславом Радимовым «с головой погрузилась» в карьеру и все свои силы направила на воспитание сына. В одном из интервью артистка искренне призналась, что не исключает возможности еще одного замужества.
Буланова и Радимов развелись год назад, но ради сына Никиты не разъехались и продолжали жить под одной крышей. Для 49-летней певицы развод с футболистом стал вторым: до этого у нее был брак, длившийся 13 лет, с музыкантом Николаем Тагриным, отцом ее первенца Саши. С бывшими мужьями певица поддерживает дружеские отношения. По ее словам, она - не конфликтный человек, ни на кого зла не держит и надеется, что на нее тоже.
Теперь Буланова свободна, полностью отдается работе и воспитанию 11-летнего сына. Знаменитость не исключает, что еще встретит достойного человека и, вполне возможно, выйдет третий раз замуж. Друзья и близкие люди не вмешиваются в личную жизнь артистки, считая, как и она сама, - всему свой черед, и выйдет так, как предначертано судьбой.
Ранее сообщалось, что Буланова провела ночь в больнице
Буланова и Радимов развелись год назад, но ради сына Никиты не разъехались и продолжали жить под одной крышей. Для 49-летней певицы развод с футболистом стал вторым: до этого у нее был брак, длившийся 13 лет, с музыкантом Николаем Тагриным, отцом ее первенца Саши. С бывшими мужьями певица поддерживает дружеские отношения. По ее словам, она - не конфликтный человек, ни на кого зла не держит и надеется, что на нее тоже.
Теперь Буланова свободна, полностью отдается работе и воспитанию 11-летнего сына. Знаменитость не исключает, что еще встретит достойного человека и, вполне возможно, выйдет третий раз замуж. Друзья и близкие люди не вмешиваются в личную жизнь артистки, считая, как и она сама, - всему свой черед, и выйдет так, как предначертано судьбой.
Ранее сообщалось, что Буланова провела ночь в больнице
Автор: Ева Вит