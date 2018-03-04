Боксер Уайлдер нокаутировал Ортиса и защитил титул чемпиона мира
Боксер Деонтей Уайлдер (США) нокаутировал Луиса Ортиса (Куба) и защитил титул чемпиона мира по версии WBC, отправив противника в технический нокаут в 10-м раунде. Бой проходил в Нью-Йорке.
Встреча была запланирована на ноябрь прошлого года, но Остин не смог принять в ней участие из-за дисквалификации в связи с наличием в допинг-тесте диуретиков. Американскому спортсмену пришлось выйти на ринг с канадцем Бермейном Стиверном, проигравшем сопернику в 1-м раунде.
Уайлдер вел до 7-го раунда, но в 8-м – проиграл. Активизировав внутренние резервы, спортсмен вновь взял верх на 9-м раунде и в 10-м дважды отправил соперника в технический нокаут. Бой принес чемпиону 2,1 млн долларов, Остин заработал всего 500 тыс. долларов.
Стоит отметить, что 32-летний Уайлдер за профессиональную карьеру одержал уже 40 побед.
Встреча была запланирована на ноябрь прошлого года, но Остин не смог принять в ней участие из-за дисквалификации в связи с наличием в допинг-тесте диуретиков. Американскому спортсмену пришлось выйти на ринг с канадцем Бермейном Стиверном, проигравшем сопернику в 1-м раунде.
Уайлдер вел до 7-го раунда, но в 8-м – проиграл. Активизировав внутренние резервы, спортсмен вновь взял верх на 9-м раунде и в 10-м дважды отправил соперника в технический нокаут. Бой принес чемпиону 2,1 млн долларов, Остин заработал всего 500 тыс. долларов.
Стоит отметить, что 32-летний Уайлдер за профессиональную карьеру одержал уже 40 побед.
Автор: Джанабилова Татьяна П