Названы самые распространенные подержанные китайские автомобили в России
Согласно информации аналитического издания “Автостат Инфо”, были названы самые распространенные подержанные китайские автомобили, эксплуатируемые в России. Спрос на представителей китайского автопрома продолжает расти в виду доступности цен и широты комплектаций.
В рейтинге самых популярных моделей лидирует Chery Tiggo, который продавали и покупали 497 раз, что, по сравнению с прошлым годом, на 23,6% больше. Второе место с небольшим разрывом занимает Great Wall Hover с 462 авто при 6,5% прироста, а на третьем идет Lifan Solano с 454 авто и только 1,6% повышения показателей. Отличный рост популярности наблюдается у кроссовера Lifan X60 – целых 50% с 364 экземплярами. Не теряет популярности уже долгое время модели компании Geely – Emgrand, MK и MK Cross. Всего же было куплено и продано 4789 китайских автомобилей, что на 13% больше прошлого года.
Жители России покупают китайские автомобили в основном внедорожники, кроссоверы и с наличием полного привода, в виду доступной цены и плохих дорог.
В рейтинге самых популярных моделей лидирует Chery Tiggo, который продавали и покупали 497 раз, что, по сравнению с прошлым годом, на 23,6% больше. Второе место с небольшим разрывом занимает Great Wall Hover с 462 авто при 6,5% прироста, а на третьем идет Lifan Solano с 454 авто и только 1,6% повышения показателей. Отличный рост популярности наблюдается у кроссовера Lifan X60 – целых 50% с 364 экземплярами. Не теряет популярности уже долгое время модели компании Geely – Emgrand, MK и MK Cross. Всего же было куплено и продано 4789 китайских автомобилей, что на 13% больше прошлого года.
Жители России покупают китайские автомобили в основном внедорожники, кроссоверы и с наличием полного привода, в виду доступной цены и плохих дорог.
Автор: Тригуб Сергей