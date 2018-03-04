Обновленный кроссовер Honda Pilot заметили во время тестов на дороге
Обновленная версия Honda Pilot была замечена фотошпионами во время дорожного тестирования. Удалось установить, что новинка использует большое количество деталей внешнего дизайна, имеющих сходство с актуальной модификацией Accord.
В интернете появились сведения касательно обновленного кроссовера. Дебют новинки состоится в текущем году. В соответствии с информацией СМИ, новая версия Pilot после завершения испытаний будет запущена в серийное производство.
Некоторые пользователи выдвинули предположения, что авто могут укомплектовать измененной радиаторной решеткой, а также новым типом оптики. Не исключается, что новинка получит несколько большее число деталей, заимствованных у Accord. Функционировать Honda Pilot станет с использованием гибридной силовой установки.
В интернете появились сведения касательно обновленного кроссовера. Дебют новинки состоится в текущем году. В соответствии с информацией СМИ, новая версия Pilot после завершения испытаний будет запущена в серийное производство.
Некоторые пользователи выдвинули предположения, что авто могут укомплектовать измененной радиаторной решеткой, а также новым типом оптики. Не исключается, что новинка получит несколько большее число деталей, заимствованных у Accord. Функционировать Honda Pilot станет с использованием гибридной силовой установки.
Автор: Валерий Антонов