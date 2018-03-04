В Киселевске мужчина умер в запертом гараже при невыясненных обстоятельствах
3 марта в Киселевске 47-летний мужчина умер в запертом гараже, расположенном на улице Новостройка, при невыясненных обстоятельствах. Сведения появились в местных СМИ.
Сообщается, утром мужчина отправился в свой гараж и долго не возвращался домой. Обеспокоенная жена пошла проверить, что случилось, но дверь оказалась закрыта изнутри. Через сутки, так и не дождавшись супруга, женщина вызвала полицию, скорую и МЧС.
Вскрыв дверь, спасатели обнаружили в автомобиле тело мужчины. При визуальном осмотре криминалисты не нашли признаков насилия. Проводится проверка и необходимые судмедэкспертизы.
Ранее в Киселевске рабочий погиб, застряв в конвейерной ленте.
Сообщается, утром мужчина отправился в свой гараж и долго не возвращался домой. Обеспокоенная жена пошла проверить, что случилось, но дверь оказалась закрыта изнутри. Через сутки, так и не дождавшись супруга, женщина вызвала полицию, скорую и МЧС.
Вскрыв дверь, спасатели обнаружили в автомобиле тело мужчины. При визуальном осмотре криминалисты не нашли признаков насилия. Проводится проверка и необходимые судмедэкспертизы.
Ранее в Киселевске рабочий погиб, застряв в конвейерной ленте.
Автор: Джанабилова Татьяна П