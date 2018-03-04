Instagram: Лопырева и Басков впервые за долгое время вышли в свет вместе
Впервые за долгое время, исчисляющееся несколькими месяцами, Виктория Лопырева и Николай Басков вышли в свет вместе. Модель разместила в аккаунте Instagram соответствующую видеозапись.
На кадрах Виктория Лопырева и её жених Николай Басков запечатлены в момент посещения начала премьеры нового шоу украинской исполнительницы Ани Лорак под названием DIVA. Многочисленные журналисты пытаются снять редкий в последнее время совместный выход в свет звёздной пары на фотокамеры, а сами знаменитости «послушно» позируют с листовками гастрольного тура своей коллеги по цеху.
Спустя 5 часов после публикации запись просмотрели свыше 50 тысяч пользователей. Виктория Лопырева в посте к видео отметила, что она и возлюбленный Николай Басков замечательно провели время и получили множество позитивных эмоций.
На кадрах Виктория Лопырева и её жених Николай Басков запечатлены в момент посещения начала премьеры нового шоу украинской исполнительницы Ани Лорак под названием DIVA. Многочисленные журналисты пытаются снять редкий в последнее время совместный выход в свет звёздной пары на фотокамеры, а сами знаменитости «послушно» позируют с листовками гастрольного тура своей коллеги по цеху.
Спустя 5 часов после публикации запись просмотрели свыше 50 тысяч пользователей. Виктория Лопырева в посте к видео отметила, что она и возлюбленный Николай Басков замечательно провели время и получили множество позитивных эмоций.
Автор: Воробьева Алина