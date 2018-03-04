Модель Алену Шишкову назвали «лысым мальчиком» из-за неудачного снимка
Алена Шишкова поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта снимком, где она запечатлена в красной толстовке с капюшоном на голове. Кадр поклонники сочли неудачным, а позирующую на нем модель назвали «лысым мальчиком».
По мнению большинства пользователей, все испортили туго собранные в пучок светлые волосы Шишковой, а также неудачное освещение. Глядя на фотографию, создается впечатление, что знаменитость кардинально изменила имидж и остриглась наголо.
Фолловеры посоветовали знаменитости не экспериментировать с образами и обращать внимание на выбранный для съемок ракурс. Многие фанаты отметили, что на новом фото Шишкова в красной толстовке и с наброшенным на голову капюшоном похожа на «лысого мальчика».
Ранее Шишкову раскритиковали за худобу и нелепую фигуру.
По мнению большинства пользователей, все испортили туго собранные в пучок светлые волосы Шишковой, а также неудачное освещение. Глядя на фотографию, создается впечатление, что знаменитость кардинально изменила имидж и остриглась наголо.
Фолловеры посоветовали знаменитости не экспериментировать с образами и обращать внимание на выбранный для съемок ракурс. Многие фанаты отметили, что на новом фото Шишкова в красной толстовке и с наброшенным на голову капюшоном похожа на «лысого мальчика».
Ранее Шишкову раскритиковали за худобу и нелепую фигуру.
Автор: Ева Вит