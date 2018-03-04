В Екатеринбурге заметили падение сверхбыстрого метеора
В Екатеринбурге на видео сняли падение очень быстрого метеора. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, автор видео заметил яркую вспышку в небе прошедшей ночью. Событие удалось зафиксировать на цифровом носителе благодаря видеорегистратору.
Падение суперболида произошло, когда очевидец двигался по улице Пархоменко в направлении Химмаша. На видео заметно, что вспышка отличается синим цветом. Это может указывать на высокую температуру метеора, возникшую при трении о газы в атмосфере из-за высокой скорости падения.
«Дробление тоже видно. Когда яркость превышает уровень свечения Венеры, небесные тела относят к числу болидов, однако в данном случае вспышка оказалась сравнима с полной Луной, поэтому можно говорить о появлении суперболида. Подобное явление в одной местности может возникнуть раз в год, однако это достаточно большая редкость», — отметил во время общения с журналистами инженер в составе обсерватории УрФУ.
Падение суперболида произошло, когда очевидец двигался по улице Пархоменко в направлении Химмаша. На видео заметно, что вспышка отличается синим цветом. Это может указывать на высокую температуру метеора, возникшую при трении о газы в атмосфере из-за высокой скорости падения.
«Дробление тоже видно. Когда яркость превышает уровень свечения Венеры, небесные тела относят к числу болидов, однако в данном случае вспышка оказалась сравнима с полной Луной, поэтому можно говорить о появлении суперболида. Подобное явление в одной местности может возникнуть раз в год, однако это достаточно большая редкость», — отметил во время общения с журналистами инженер в составе обсерватории УрФУ.
Автор: Валерий Антонов