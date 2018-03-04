Эксперты составили список нерекомендованных смартфонов Xiaomi
Xiaomi выпустила на рынок более 50 фаблетов и смартфонов, анонсировав свое первое изобретение в 2011 году. Эксперты изучили всю линейку и составили список девайсов, которые нерекомендованы к покупке.
Устройства Xiaomi можно разделить на две группы: Mi и Redmi. К первой категории относятся топовые устройства с инновационными фишками, ко второй – недорогие девайсы массового спроса.
Xiaomi Mi – базовый флагман с топовым железом и проверенными функциями, Mi Note – фаблет с большим дисплеем и Full HD матрицей, Mi Max – самый навороченный смартфон с высокопроизводительным процессором, спорной камерой и динамиком. Планшеты Xiaomi MiPad, MiPad 2, MiPad 3 эксперты считают средними устройствами с неприметными параметрами.
Xiaomi Redmi с 5-дюймовым экраном ориентирован на массовую продажу. Смартфоны средненькие и редко имеют даже дактилоскопический сканер. Здесь производитель постарался добиться баланса мощности, качества и цены (до 10 тыс. рублей).
Фаблеты Redmi Note с экраном в 5,5 дюймов получили несколько приятных функций, хорошую графику и чипсет, сдвоенную и фронтальную камеры. Эксперты отметили, что одинаковые смартфоны могут быть разными внутри, то есть иметь минимальный или максимальный объем памяти, влияющий на производительность.
Ранее был составлен рейтинг проблемных смартфонов.
Устройства Xiaomi можно разделить на две группы: Mi и Redmi. К первой категории относятся топовые устройства с инновационными фишками, ко второй – недорогие девайсы массового спроса.
Xiaomi Mi – базовый флагман с топовым железом и проверенными функциями, Mi Note – фаблет с большим дисплеем и Full HD матрицей, Mi Max – самый навороченный смартфон с высокопроизводительным процессором, спорной камерой и динамиком. Планшеты Xiaomi MiPad, MiPad 2, MiPad 3 эксперты считают средними устройствами с неприметными параметрами.
Xiaomi Redmi с 5-дюймовым экраном ориентирован на массовую продажу. Смартфоны средненькие и редко имеют даже дактилоскопический сканер. Здесь производитель постарался добиться баланса мощности, качества и цены (до 10 тыс. рублей).
Фаблеты Redmi Note с экраном в 5,5 дюймов получили несколько приятных функций, хорошую графику и чипсет, сдвоенную и фронтальную камеры. Эксперты отметили, что одинаковые смартфоны могут быть разными внутри, то есть иметь минимальный или максимальный объем памяти, влияющий на производительность.
Ранее был составлен рейтинг проблемных смартфонов.
Автор: Джанабилова Татьяна П