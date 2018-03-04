Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Технологии / Важно

Эксперты составили список нерекомендованных смартфонов Xiaomi
Xiaomi выпустила на рынок более 50 фаблетов и смартфонов, анонсировав свое первое изобретение в 2011 году. Эксперты изучили всю линейку и составили список девайсов, которые нерекомендованы к покупке.

Эксперты составили список нерекомендованных смартфонов Xiaomi


Устройства Xiaomi можно разделить на две группы: Mi и Redmi. К первой категории относятся топовые устройства с инновационными фишками, ко второй – недорогие девайсы массового спроса.

Xiaomi Mi – базовый флагман с топовым железом и проверенными функциями, Mi Note – фаблет с большим дисплеем и Full HD матрицей, Mi Max – самый навороченный смартфон с высокопроизводительным процессором, спорной камерой и динамиком. Планшеты Xiaomi MiPad, MiPad 2, MiPad 3 эксперты считают средними устройствами с неприметными параметрами.

Xiaomi Redmi с 5-дюймовым экраном ориентирован на массовую продажу. Смартфоны средненькие и редко имеют даже дактилоскопический сканер. Здесь производитель постарался добиться баланса мощности, качества и цены (до 10 тыс. рублей).

Фаблеты Redmi Note с экраном в 5,5 дюймов получили несколько приятных функций, хорошую графику и чипсет, сдвоенную и фронтальную камеры. Эксперты отметили, что одинаковые смартфоны могут быть разными внутри, то есть иметь минимальный или максимальный объем памяти, влияющий на производительность.

Ранее был составлен рейтинг проблемных смартфонов.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:26
Читайте также
С 1 апреля в России проиндексируют пенсии: Кому
У российских границ провели разведку 2
В Италии полуголая активистка во время выборов
Эксперты заявили о появлении тренда
В Мельбурне «слишком толстый» опоссум-воришка
В Сети обсуждают необычную систему отопления в
Владельцы домашних питомцев 4 марта отмечают День
Метро в Москве переведено на усиленный режим
Еврокомиссия решила выделить Украине €32,5 млн
В Ингушетии учебники по истории перепечатают
68-летняя Сьюзи Грант покорила Instagram
Меган Маркл сменит религию перед свадьбой с
Добавление комментария
Последние новости
04.03, 22:15 СМИ: Достичь гармонии с собой Анфисе Чеховой помогло
04.03, 22:00 Звезда «Дома-2» Ивана Дилова обвинила в алкоголизме
04.03, 21:45 Lexus объявил спецпредложения на покупку своих моделей в
04.03, 21:30 Инсайдеры сообщили о комплектации iPhone 9
04.03, 21:15 Ким Кардашьян станет продюсером комедийного шоу о
04.03, 21:00 Учёные: Воздержание от секса может усилить боль во время
04.03, 20:50 Юлия Началова заявила, что беременна от Прохора Шаляпина
04.03, 20:38 Ученые: Убийцу нужно считать охотником
04.03, 20:30 Лолита Милявская заявила, что Моисеев нуждается в
04.03, 20:25 СМИ: Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein
04.03, 20:21 Обновление для смартфонов Xiaomi Mi6 и Mi Mix 2
04.03, 20:10 Певец Юлиан считает телевидение «хамской машиной»
04.03, 20:00 XDA: Обновление Android навсегда заблокирует
04.03, 19:50 С 1 апреля в России проиндексируют пенсии: Кому ожидать
04.03, 19:41 Instagram: 37-летний муж Надежды Бабкиной стал выглядеть
04.03, 19:34 В Бангладеш голый авиапассажир в самолёте приставал к
04.03, 19:20 У российских границ провели разведку 2 американских
04.03, 19:09 Физики сфотографировали созданную ими квантовую «шаровую
04.03, 19:00 Instagram: Дана Борисова оскорбила отца дочери Полины
04.03, 18:53 В Италии полуголая активистка во время выборов бросилась