Пользователи Instagram сравнили Бузову с Гитлером и назвали «фашисткой»
Ольгу Бузову сравнили с Адольфом Гитлером и назвали «фашисткой». Столь резкую негативную реакцию у подписчиков знаменитости вызвал фотоснимок в Instagram певицы.
Телеведущая в рамках гастролей прибыла на территорию Петропавловск-Камчатского. Певица отметила, что побывала в городе решила сделать фото на фоне одной из местных достопримечательностей. На кадре Бузова позирует перед памятником «Здесь начинается Россия». Возмущение пользователей вызвал необычный жест, который напомнил многим нацистское приветствие.
Подписчики знаменитости подобные действия встретили рядом негативных комментариев. Пользователи задались вопросом, осознаёт ли сама Бузова, что появляясь в подобной позе занимается пропагандой нацистского жеста. Некоторые спросили у телеведущей о причинах показа «гитлеровских знаков».
Телеведущая в рамках гастролей прибыла на территорию Петропавловск-Камчатского. Певица отметила, что побывала в городе решила сделать фото на фоне одной из местных достопримечательностей. На кадре Бузова позирует перед памятником «Здесь начинается Россия». Возмущение пользователей вызвал необычный жест, который напомнил многим нацистское приветствие.
Подписчики знаменитости подобные действия встретили рядом негативных комментариев. Пользователи задались вопросом, осознаёт ли сама Бузова, что появляясь в подобной позе занимается пропагандой нацистского жеста. Некоторые спросили у телеведущей о причинах показа «гитлеровских знаков».
Автор: Валерий Антонов