Агата Муцениеце показала снимок с рожденной два года назад дочерью
Агата Муцениеце показала снимок с рожденной два года назад дочерью Мией. Соответствующий пост российская и латвийская актриса разместила в микроблоге Instagram.
3 марта в семье Агаты Муцениеце и ее супруга Павла Прилучного родилась дочка. Этот момент актриса сравнивает с чудом, доступным всем людям. Во время беременности звезда боялась ответственности и забот, связанных с уходом за младенцами. Став мамой, она увидела, что ее жизнь приобрела яркие тона.
«Истинную силу любви могут прочувствовать только мамы. Передать словами, как крохотный комочек гладит тебя по щеке, невозможно. С днем рождения, родная!» - написала актриса.
Именины семейство с друзьями отметило в караоке-баре, распевая песни до самого утра.
Ранее Муцениеце рассказала о ссорах с Прилучным.
3 марта в семье Агаты Муцениеце и ее супруга Павла Прилучного родилась дочка. Этот момент актриса сравнивает с чудом, доступным всем людям. Во время беременности звезда боялась ответственности и забот, связанных с уходом за младенцами. Став мамой, она увидела, что ее жизнь приобрела яркие тона.
«Истинную силу любви могут прочувствовать только мамы. Передать словами, как крохотный комочек гладит тебя по щеке, невозможно. С днем рождения, родная!» - написала актриса.
Именины семейство с друзьями отметило в караоке-баре, распевая песни до самого утра.
Ранее Муцениеце рассказала о ссорах с Прилучным.
Автор: Джанабилова Татьяна П