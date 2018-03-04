Представлен ТОП весенних автомобильных новинок в России
Автомобильный бизнес в России постепенно выходит из зимней спячки. В Сети появился список автомобильных новинок, которые можно приобрести у российских автодилеров этой весной.
Корейская компания Kia Motors Corporation с 1 марта представила в России Kia Stinger. Данная модель является самой скоростной в истории компании. Stinger оснащен 2-литровым или 3,3-литровым двигателем с турбиной. За свои скоростные показатели модель получила прозвище "убийца Porsche Panamera". Цены на Stinger стартуют с 1 900 000 рублей.
Автопром Германии представил два кроссовера: BMW X2 и Volkswagen Teramont. BMW X2 представлен в двух версиях: с бензиновым турбомотором (2 л, 192 л.с.) и дизельным двигателем (190 л.с.). Версию с бензиновым агрегатом можно купить за 2 250 000 рублей, дизельный вариант обойдется дороже на 250 000 рублей. Цена VW Teramont пока неизвестна. На данный момент есть информация, что этот кроссовер начнут продавать в России уже в апреле, под капотом внедорожника будет 180-сильный турбомотор объемом 2 литра.
В апреле начнутся продажи новой версии Toyota Camry. Стоимость данной модели пока остается тайной, известно лишь, что автомобили будут оснащены АКПП и моторами разной мощности. Четырхдверный вариант будет укомплектован либо 2-литровым (150 л.с.), либо 2,5-литровым (181 л.с.) двигателями. В самой дорогой комплектации установят модернизированный 3,5-литровый мотор.
Среди новинок SUV-класса будет представлен китайский кроссовер Geely Atlas. Китайцы предлагают переднеприводную и полноприводную версии автомобиля, цена на который начинается с 1 030 000 рублей. Как всегда, китайский производитель автомобилей предлагает широкий набор полезных и приятных опций за достаточно демократичную цену (климат-контроль, подогрев сидений и т.д.).
Уже в марте в России можно купить полноприводный Cadillac CT6. Премиальный седан обойдется покупателю в 3 млн. 990 тыс рублей за базовую версию. Под капотом расположился бензиновый двигатель мощностью 335 лошадиных сил, трансмиссия - 8-скоростной автомат.
Еще одна весенняя новинка - Mitsubishi Eclipse Cross, продажи которого начнутся с апреля. Цена автомобиля пока неизвестна, он будет переднеприводный и полноприводный, с вариатором и двигателем с турбиной мощностью 163 л.с.
Корейская компания Kia Motors Corporation с 1 марта представила в России Kia Stinger. Данная модель является самой скоростной в истории компании. Stinger оснащен 2-литровым или 3,3-литровым двигателем с турбиной. За свои скоростные показатели модель получила прозвище "убийца Porsche Panamera". Цены на Stinger стартуют с 1 900 000 рублей.
Автопром Германии представил два кроссовера: BMW X2 и Volkswagen Teramont. BMW X2 представлен в двух версиях: с бензиновым турбомотором (2 л, 192 л.с.) и дизельным двигателем (190 л.с.). Версию с бензиновым агрегатом можно купить за 2 250 000 рублей, дизельный вариант обойдется дороже на 250 000 рублей. Цена VW Teramont пока неизвестна. На данный момент есть информация, что этот кроссовер начнут продавать в России уже в апреле, под капотом внедорожника будет 180-сильный турбомотор объемом 2 литра.
В апреле начнутся продажи новой версии Toyota Camry. Стоимость данной модели пока остается тайной, известно лишь, что автомобили будут оснащены АКПП и моторами разной мощности. Четырхдверный вариант будет укомплектован либо 2-литровым (150 л.с.), либо 2,5-литровым (181 л.с.) двигателями. В самой дорогой комплектации установят модернизированный 3,5-литровый мотор.
Среди новинок SUV-класса будет представлен китайский кроссовер Geely Atlas. Китайцы предлагают переднеприводную и полноприводную версии автомобиля, цена на который начинается с 1 030 000 рублей. Как всегда, китайский производитель автомобилей предлагает широкий набор полезных и приятных опций за достаточно демократичную цену (климат-контроль, подогрев сидений и т.д.).
Уже в марте в России можно купить полноприводный Cadillac CT6. Премиальный седан обойдется покупателю в 3 млн. 990 тыс рублей за базовую версию. Под капотом расположился бензиновый двигатель мощностью 335 лошадиных сил, трансмиссия - 8-скоростной автомат.
Еще одна весенняя новинка - Mitsubishi Eclipse Cross, продажи которого начнутся с апреля. Цена автомобиля пока неизвестна, он будет переднеприводный и полноприводный, с вариатором и двигателем с турбиной мощностью 163 л.с.
Автор: Артемов Сергей