В Санкт-Петербурге полицейских атаковал невменяемый мужчина с перцовым баллончиком
В Санкт-Петербурге полицейских атаковал невменяемый мужчина с перцовым баллончиком, подозреваемый в мошенничестве. Сведения предоставлены пресс-службой МВД по Ленобласти.
Сообщается, что после нападения на сотрудников полиции злоумышленник закрылся внутри квартиры и угрожал устроить газовый взрыв. Экстренные службы, прибывшие на помощь коллегам, вскрыли дверь, освободив проход для ареста. Процессуальное решение будет вынесено по результатам начатой проверки.
Ранее в Северной столице мужчина с молотком ограбил ювелирный магазин.
Сообщается, что после нападения на сотрудников полиции злоумышленник закрылся внутри квартиры и угрожал устроить газовый взрыв. Экстренные службы, прибывшие на помощь коллегам, вскрыли дверь, освободив проход для ареста. Процессуальное решение будет вынесено по результатам начатой проверки.
Ранее в Северной столице мужчина с молотком ограбил ювелирный магазин.
Автор: Джанабилова Татьяна П