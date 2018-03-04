Ученые: Отсутствие секса негативно сказывается на физическом и психическом здоровье
Интимные отношения являются очень важными для здоровья человека. По мнению специалистов, воздержание от секса негативно сказывается не только на физическом состоянии организма, но и на психике.
Люди, долгое время отказывающиеся от интима, зачастую чувствуют себя вялыми и постепенно теряют желание близости. При занятии сексом, как заявляют специалисты, контакт между партнерами «кожа к коже» служит своеобразным инструментом утешения и успокоения. С помощью половых отношений люди дают друг другу определенный настрой, регулируют настроение, в результате чего снижается уровень стресса.
По словам сексологов, у женщин, долгое время отказывающихся от интимной близости, стенки влагалища истощаются. Таким представительницам слабого пола трудно возвращаться к сексуальной жизни. Исследователи рекомендуют регулярно заниматься сексом, что поможет сохранить, как физическое, так и психическое здоровье.
Ранее ученые выяснили, что отсутствие секса убивает иммунитет человека.
Люди, долгое время отказывающиеся от интима, зачастую чувствуют себя вялыми и постепенно теряют желание близости. При занятии сексом, как заявляют специалисты, контакт между партнерами «кожа к коже» служит своеобразным инструментом утешения и успокоения. С помощью половых отношений люди дают друг другу определенный настрой, регулируют настроение, в результате чего снижается уровень стресса.
По словам сексологов, у женщин, долгое время отказывающихся от интимной близости, стенки влагалища истощаются. Таким представительницам слабого пола трудно возвращаться к сексуальной жизни. Исследователи рекомендуют регулярно заниматься сексом, что поможет сохранить, как физическое, так и психическое здоровье.
Ранее ученые выяснили, что отсутствие секса убивает иммунитет человека.
Автор: Ева Вит