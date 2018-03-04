Алёна Водонаева пожертвовала котом ради рождения ребёнка
Алёна Водонаева рассказала поклонникам о том, что пожертвовала котом ради рождения ребёнка. Знаменитость достаточно часто публикует фото с мужем и сыном. Не так давно Водонаева купила котёнка, но впоследствии домашний питомец перестал появляться на кадрах.
Знаменитость отметила, что предыдущий её кот с именем Кокос теперь живёт с другой семьёй. Алена Водонаева оставила животное по причине возможных осложнений при беременности. Врач-акушер рассказал ей о токсоплазмозе. Во избежание риска, кота отдали в другие руки. Поклонники были тронуты рассказом телеведущей о 3-х неудачных беременностях, завершившихся выкидышами.
В Instagram Водонаева сообщила, что 3 раза оказывалась на операционном столе по причине возникших осложнений. Она тяжело переживала потерю нерожденных детей. Поэтому на 4-й раз решила максимально строго контролировать состояние организма. Это помогло успешно родить мальчика, которого назвали Богдан. Именно ради сына, которому сегодня уже 7 лет, знаменитость завела нового кота.
«Сын очень хотел видеть живность в доме. Это первое для него животное, с которым они сейчас спят в одной кровати. Никогда не выбрасывала своих питомцев на улицу. И никогда, до случая с Кокой, таких историй в моей жизни не случалось. Тот выбор сделала осознано и подошла к процессу ответственно. Ни за что не отдала бы его кому попало! Плакала. Жалко было. И бывший муж тогда тоже в печали был», - рассказала телеведущая.
Знаменитость отметила, что предыдущий её кот с именем Кокос теперь живёт с другой семьёй. Алена Водонаева оставила животное по причине возможных осложнений при беременности. Врач-акушер рассказал ей о токсоплазмозе. Во избежание риска, кота отдали в другие руки. Поклонники были тронуты рассказом телеведущей о 3-х неудачных беременностях, завершившихся выкидышами.
В Instagram Водонаева сообщила, что 3 раза оказывалась на операционном столе по причине возникших осложнений. Она тяжело переживала потерю нерожденных детей. Поэтому на 4-й раз решила максимально строго контролировать состояние организма. Это помогло успешно родить мальчика, которого назвали Богдан. Именно ради сына, которому сегодня уже 7 лет, знаменитость завела нового кота.
«Сын очень хотел видеть живность в доме. Это первое для него животное, с которым они сейчас спят в одной кровати. Никогда не выбрасывала своих питомцев на улицу. И никогда, до случая с Кокой, таких историй в моей жизни не случалось. Тот выбор сделала осознано и подошла к процессу ответственно. Ни за что не отдала бы его кому попало! Плакала. Жалко было. И бывший муж тогда тоже в печали был», - рассказала телеведущая.
Автор: Валерий Антонов