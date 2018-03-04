В Санкт-Петербурге учительница на уроке занялась сексом с учеником
В Санкт-Петербурге 35-летняя учительница на уроке занялась сексом с 15-летним учеником. Расследование уголовного дела продолжается с конца 2017 года.
Сообщается, что пострадавший - сын обеспеченных родителей, который числится в частной школе, но обучался на дому. Подросток, считающий себя профессиональным футболистом, афиширует все свои половые контакты в Сети. Мать мальчика узнала о связи сына с учительницей и написала заявление в полицию. Обвинения подозреваемой пока не предъявлены. В образовательном учреждении сведения отрицают.
Ранее в Северной столице учительница уволилась из-за связи со школьником.
Сообщается, что пострадавший - сын обеспеченных родителей, который числится в частной школе, но обучался на дому. Подросток, считающий себя профессиональным футболистом, афиширует все свои половые контакты в Сети. Мать мальчика узнала о связи сына с учительницей и написала заявление в полицию. Обвинения подозреваемой пока не предъявлены. В образовательном учреждении сведения отрицают.
Ранее в Северной столице учительница уволилась из-за связи со школьником.
Автор: Джанабилова Татьяна П