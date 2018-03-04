На Кубе в ходе аукциона выручили 1,49 млн евро за 7 хьюмидоров
На Кубе завершил свою работу Международный фестиваль табака, продолжавшийся пять дней. Кубинцы заработали 1 490 000 евро, реализовав в ходе проведенного аукциона 7 шкатулок для хранения сигар (хьюмидоров).
Самый дорогостоящий хьюмидоров приобрели за 340 тыс. евро, эта шкатулка для сигар отправилась в Гонконг. Кубинцы считают проведенный Международный фестиваль табака очень удачным, ведь в этот раз им удалось продать рекордное количество деревянных шкатулок ручной работы, предназначенных для хранения сигар. Гости фестиваля, приехавшие со всего мира, остались довольны кубинским гостеприимством и уровнем проведения мероприятия.
Вырученные от продажи хьюмидоров деньги поступят в казну Министерства здравоохранения Кубы и будут использованы для улучшения качества медицинской помощи на острове Свободы.
Самый дорогостоящий хьюмидоров приобрели за 340 тыс. евро, эта шкатулка для сигар отправилась в Гонконг. Кубинцы считают проведенный Международный фестиваль табака очень удачным, ведь в этот раз им удалось продать рекордное количество деревянных шкатулок ручной работы, предназначенных для хранения сигар. Гости фестиваля, приехавшие со всего мира, остались довольны кубинским гостеприимством и уровнем проведения мероприятия.
Вырученные от продажи хьюмидоров деньги поступят в казну Министерства здравоохранения Кубы и будут использованы для улучшения качества медицинской помощи на острове Свободы.
Автор: Артемов Сергей