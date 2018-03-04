Выпущен очередной трейлер новой игры Total War Saga: Thrones of Britannia
Специалисты компании SEGA выпустили очередной трейлер новой игры Total War Saga: Thrones of Britannia. Разработкой игрового процесса, мира и сюжета занимается британская студия Creative Assembly.
В видео трейлере речь пойдет о короле Гвинеда, Анарауде и показаны небольшие фрагменты сражений. Новинка представляет собой спин-офф продолжение популярной стратегии Total War, насчитывающей девять частей захватывающих исторических историй и событий, продемонстрированных в игровом мире. О выходе игры известно немного, но многие эксперты анонсируют это уже в 2018 году.
По словам геймдиректора Джека Ластеда, действия в игре будут происходить в конкретные промежутки времени и в определенных исторических регионах. Основные события будут происходить во времена викингов, эпохе формирования современной Британии. Игрокам будут доступны на выбор десять фракций, принадлежащих к пяти культурам. Карта игрового мира по обещаниям разработчиков будет огромной и с высокой детализацией, вплоть до точного изображения таких архитектурных памяток, как Стоунхендж и Мостовая гигантов.
Многие изменения также коснутся политики и технологий игрового мира, так все характеристики генералов будут зависеть еще от их помощников и солдат. Исключат гарнизоны маленьких поселений, сделав для них миссию по добыче еды и доставки в столицы провинций. Особенно важным показателем будет “Слава”, помогающий успешно руководить боевыми действиями, экономикой и наукой.
В больших игровых интернет-магазинах доступны предварительные заказы на Total War Saga: Thrones of Britannia стоимостью более 30 долларов.
В видео трейлере речь пойдет о короле Гвинеда, Анарауде и показаны небольшие фрагменты сражений. Новинка представляет собой спин-офф продолжение популярной стратегии Total War, насчитывающей девять частей захватывающих исторических историй и событий, продемонстрированных в игровом мире. О выходе игры известно немного, но многие эксперты анонсируют это уже в 2018 году.
По словам геймдиректора Джека Ластеда, действия в игре будут происходить в конкретные промежутки времени и в определенных исторических регионах. Основные события будут происходить во времена викингов, эпохе формирования современной Британии. Игрокам будут доступны на выбор десять фракций, принадлежащих к пяти культурам. Карта игрового мира по обещаниям разработчиков будет огромной и с высокой детализацией, вплоть до точного изображения таких архитектурных памяток, как Стоунхендж и Мостовая гигантов.
Многие изменения также коснутся политики и технологий игрового мира, так все характеристики генералов будут зависеть еще от их помощников и солдат. Исключат гарнизоны маленьких поселений, сделав для них миссию по добыче еды и доставки в столицы провинций. Особенно важным показателем будет “Слава”, помогающий успешно руководить боевыми действиями, экономикой и наукой.
В больших игровых интернет-магазинах доступны предварительные заказы на Total War Saga: Thrones of Britannia стоимостью более 30 долларов.
Автор: Тригуб Сергей