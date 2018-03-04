Уфолог показал на видео плазменный шар с пришельцем внутри
Уфолог показал на видео плазменный шар, двигавшийся в космосе 2 марта, в 21:30. Феномен удалось запечатлеть с помощью камеры Canon PowerShot с телескопом Celestron 130 с окуляром 18 мм.
В коротком кадре показан странный объект, выглядящий словно прозрачный плазменный шар с существом или инопланетянином, находящимся внутри мяча. Подобные сферы ученые фиксируют не первый раз, но природу их происхождения пока объяснить не могут.
Ранее уфологи разгадали тайну трехглазого пришельца.
В коротком кадре показан странный объект, выглядящий словно прозрачный плазменный шар с существом или инопланетянином, находящимся внутри мяча. Подобные сферы ученые фиксируют не первый раз, но природу их происхождения пока объяснить не могут.
Ранее уфологи разгадали тайну трехглазого пришельца.
Автор: Джанабилова Татьяна П