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Уфолог показал на видео плазменный шар с пришельцем внутри
Уфолог показал на видео плазменный шар, двигавшийся в космосе 2 марта, в 21:30. Феномен удалось запечатлеть с помощью камеры Canon PowerShot с телескопом Celestron 130 с окуляром 18 мм.

Уфолог показал на видео плазменный шар с пришельцем внутри


В коротком кадре показан странный объект, выглядящий словно прозрачный плазменный шар с существом или инопланетянином, находящимся внутри мяча. Подобные сферы ученые фиксируют не первый раз, но природу их происхождения пока объяснить не могут.



Ранее уфологи разгадали тайну трехглазого пришельца.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:37
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