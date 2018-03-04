Режиссер «Движения вверх» Мегердичев снимет историческую картину «Сердце Пармы»
Антон Мегердичев, режиссер ставшей наиболее кассовой киноленты «Движение вверх», займется экранизацией исторического романа Алексея Иванова «Сердце Пармы». Съемки нового фильма стартуют в конце 2018 года.
О будущих планах рассказал Игорь Толстунов, продюсер и глава кинокомпании «Профит». По его словам, историческая картина, повествующая о покорении Москвой Пермского края в XV веке, станет интересным проектом, созданным совместно с компанией Star Media.
Режиссером «Сердца Пармы» станет Антон Мегердичев, завоевавший симпатию зрительской аудитории, благодаря наиболее кассовой картине «Движение вверх». На данном этапе проводится подготовка к началу экранизации произведения Алексея Иванова, а уже зимой 2018 года творческая группа приступит к съемкам одноименной киноленты.
Ранее Путин поблагодарил актера Владимира Машкова за фильм «Движение вверх».
О будущих планах рассказал Игорь Толстунов, продюсер и глава кинокомпании «Профит». По его словам, историческая картина, повествующая о покорении Москвой Пермского края в XV веке, станет интересным проектом, созданным совместно с компанией Star Media.
Режиссером «Сердца Пармы» станет Антон Мегердичев, завоевавший симпатию зрительской аудитории, благодаря наиболее кассовой картине «Движение вверх». На данном этапе проводится подготовка к началу экранизации произведения Алексея Иванова, а уже зимой 2018 года творческая группа приступит к съемкам одноименной киноленты.
Ранее Путин поблагодарил актера Владимира Машкова за фильм «Движение вверх».
Автор: Ева Вит