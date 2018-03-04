В Томске ученые получили президентский грант на изучение мифологии видеоигр
У многих культовых видеоигр есть свой виртуальный мир, история, мифология. Получив президентский грант на исследование, томские ученые займутся изучением влияния компьютерных игр на геймеров для последующей адаптации видеоигр к учебному процессу.
Ученые из Томского политехнического института планируют создавать образовательные игры. Чтобы проект был успешным, научные сотрудники решили начать с изучения мифологии и онтологии (строение мироздания) культовых компьютерных игр, завоевавших наибольшую популярность во всем мире. Assassin’s Creed и "Ведьмак", World of Warcraft и Overwatch, а также еще несколько игр помогут ученым исследовать влияние созданного в них виртуального мира на психологию играющего человека, а затем использовать полученные знания для разработки образовательных игр нового уровня.
Отмечается, что, хотя в настоящее время в мире проводят массу исследований феномена компьютерных игр, но культурно-философского анализа и исследования влияния порождаемых играми виртуальных миров на человека раньше практически не проводилось.
Ученые из Томского политехнического института планируют создавать образовательные игры. Чтобы проект был успешным, научные сотрудники решили начать с изучения мифологии и онтологии (строение мироздания) культовых компьютерных игр, завоевавших наибольшую популярность во всем мире. Assassin’s Creed и "Ведьмак", World of Warcraft и Overwatch, а также еще несколько игр помогут ученым исследовать влияние созданного в них виртуального мира на психологию играющего человека, а затем использовать полученные знания для разработки образовательных игр нового уровня.
Отмечается, что, хотя в настоящее время в мире проводят массу исследований феномена компьютерных игр, но культурно-философского анализа и исследования влияния порождаемых играми виртуальных миров на человека раньше практически не проводилось.
Автор: Артемов Сергей