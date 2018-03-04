Под Омском шесть человек пострадали в огненном ДТП с пьяным водителем
4 марта, около 02:00, под Омском пьяный 21-летний парень за рулем ВАЗ-2109 устроил огненное ДТП с шестью пострадавшими. Сведения об инциденте, случившемся на 16-м км автомагистрали «Омск – Одесское», появились в СМИ.
Сообщается, водитель, управлявший автомобилем российского производства, допустил столкновение с кроссовером Toyota RAV4, ехавшим впереди. От мощного удара легковушка воспламенилась. Помощь медиков потребовалась 26-летнему водителю иномарки и его 24-летней супруге, виновнику аварии и трем его пассажирам: девочке 15 лет, девушке 21 года, мужчине 25 лет.
Ранее массовое ДТП произошло около омского вокзала.
Сообщается, водитель, управлявший автомобилем российского производства, допустил столкновение с кроссовером Toyota RAV4, ехавшим впереди. От мощного удара легковушка воспламенилась. Помощь медиков потребовалась 26-летнему водителю иномарки и его 24-летней супруге, виновнику аварии и трем его пассажирам: девочке 15 лет, девушке 21 года, мужчине 25 лет.
Ранее массовое ДТП произошло около омского вокзала.
Автор: Джанабилова Татьяна П