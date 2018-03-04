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Россияне начали откладывать больше денег на второстепенные расходы
Россияне начали больше денежных средств откладывать на свои второстепенные расходы. Соответствующие результаты были представлены компанией «Ромир». В минувшем году средний объем «свободных денег» в пересчете на месячную прибыль составлял свыше 18 тысяч рублей.

Россияне начали откладывать больше денег на второстепенные расходы


Указанный показатель был максимален по итогам десятилетия. Обычно, россияне расходовали эти средства на отдых, развлечения, допобразование и ремонт. При этом эксперты подчеркивают, что покупательская способность на использование «свободных средств» в течение последних нескольких лет существенно упала. Вторичные затраты в большинстве случаев проводятся и перераспределяться на основании желаний всех членов домохозяйств, основываясь на текущих потребностях. Примером подобного может служить покупка имущества, одежды, мебели, быттехника, походы в развлекательные заведения, получение платного образования, путешествия, финансовые накопления и прочее.

По итогам анализа всех первоочередные расходов домохозяйств и проведения их сравнения со средними доходами, удалось получить результаты по объему «свободных финансов», которые находились в распоряжении среднестатистических семей России. В 2008-м за месяц у домохозяйств оставались порядка 10,3 тысячи рублей в качестве «свободных» средств. Падение зафиксировали в 2009-м (9 тысяч рублей), а также 2015-м (15,4 тысячи рублей) годах. Наибольшее значение ИСД зарегистрировано в 2012 году. В тот раз объем свободных финансовых средств повысился более чем на 38% относительно предыдущего отчетного периода.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:40
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