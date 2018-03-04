Россияне начали откладывать больше денег на второстепенные расходы
Россияне начали больше денежных средств откладывать на свои второстепенные расходы. Соответствующие результаты были представлены компанией «Ромир». В минувшем году средний объем «свободных денег» в пересчете на месячную прибыль составлял свыше 18 тысяч рублей.
Указанный показатель был максимален по итогам десятилетия. Обычно, россияне расходовали эти средства на отдых, развлечения, допобразование и ремонт. При этом эксперты подчеркивают, что покупательская способность на использование «свободных средств» в течение последних нескольких лет существенно упала. Вторичные затраты в большинстве случаев проводятся и перераспределяться на основании желаний всех членов домохозяйств, основываясь на текущих потребностях. Примером подобного может служить покупка имущества, одежды, мебели, быттехника, походы в развлекательные заведения, получение платного образования, путешествия, финансовые накопления и прочее.
По итогам анализа всех первоочередные расходов домохозяйств и проведения их сравнения со средними доходами, удалось получить результаты по объему «свободных финансов», которые находились в распоряжении среднестатистических семей России. В 2008-м за месяц у домохозяйств оставались порядка 10,3 тысячи рублей в качестве «свободных» средств. Падение зафиксировали в 2009-м (9 тысяч рублей), а также 2015-м (15,4 тысячи рублей) годах. Наибольшее значение ИСД зарегистрировано в 2012 году. В тот раз объем свободных финансовых средств повысился более чем на 38% относительно предыдущего отчетного периода.
Указанный показатель был максимален по итогам десятилетия. Обычно, россияне расходовали эти средства на отдых, развлечения, допобразование и ремонт. При этом эксперты подчеркивают, что покупательская способность на использование «свободных средств» в течение последних нескольких лет существенно упала. Вторичные затраты в большинстве случаев проводятся и перераспределяться на основании желаний всех членов домохозяйств, основываясь на текущих потребностях. Примером подобного может служить покупка имущества, одежды, мебели, быттехника, походы в развлекательные заведения, получение платного образования, путешествия, финансовые накопления и прочее.
По итогам анализа всех первоочередные расходов домохозяйств и проведения их сравнения со средними доходами, удалось получить результаты по объему «свободных финансов», которые находились в распоряжении среднестатистических семей России. В 2008-м за месяц у домохозяйств оставались порядка 10,3 тысячи рублей в качестве «свободных» средств. Падение зафиксировали в 2009-м (9 тысяч рублей), а также 2015-м (15,4 тысячи рублей) годах. Наибольшее значение ИСД зарегистрировано в 2012 году. В тот раз объем свободных финансовых средств повысился более чем на 38% относительно предыдущего отчетного периода.
Автор: Валерий Антонов