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Неправильное питание женщины во время беременности может привести к быстрому старению мозга ребенка
Немецкие ученые установили, что неправильное питание женщины во время беременности может привести к быстрому старению мозга ребенка в будущем. Поэтому советуют соблюдать все рекомендации врачей и правильно подбирать полноценный рацион.

Неправильное питание женщины во время беременности может привести к быстрому старению мозга ребенка


Научные сотрудники из больницы, которая находится при университете Йены, изучили и проанализировали состояние мозга 118 граждан, рожденных в 1944 и 1945 годах, в самый пик дефицита продуктов питания. Как показали данные исследования, у всех диагностировано раннее старение мозга. По сравнению с представителями других стран, где не было проблем с едой, такие показатели были минимальными, а иногда и вовсе отсутствовали.

Этой работой ученые намерены показать лечащим врачам и будущим матерям, насколько важно поддерживать правильное и полноценное питание с соблюдением всех нужных витаминов и минералов. Причем неблагоприятные последствия недоедания могут коснуться не только мозга, но и многих других органов ребенка. Потому всем беременным, которые захотят соблюдать диеты, лучше внимательно подходить к планированию рациона, а следить за фигурой уже после рождения малыша.

Как показывает практика и многочисленные примеры, сделать это более чем реально, тем более что при кормлении грудью запрещаются многие калорийные продукты. Для тех кто по разным причинам кормит специальными смесями всегда доступен тренажерный зал или комплексы домашних тренировок.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 11:57
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