В Москве столкновение восьми машин попало на видео
4 марта в Москве столкновение восьми машин попало на видео. Сведения о ДТП, произошедшем на Можайском шоссе, 11, предоставлены инсайдером в экстренных службах.
Сообщается, из-за аварии трехполосное движение в сторону центра столицы ограничено. Причины, приведшие к столкновению, установят эксперты, работающие на месте происшествия. Сведения о пострадавших уточняются. Предположительно, ДТП произошло из-за гололеда и снега, о котором синоптики предупреждали накануне.
Сообщается, из-за аварии трехполосное движение в сторону центра столицы ограничено. Причины, приведшие к столкновению, установят эксперты, работающие на месте происшествия. Сведения о пострадавших уточняются. Предположительно, ДТП произошло из-за гололеда и снега, о котором синоптики предупреждали накануне.
Автор: Джанабилова Татьяна П