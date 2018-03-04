68-летняя Сьюзи Грант покорила Instagram аккаунтом «альтернативное старение»
Микроблог 68-летней Сьюзи Грант, решившей, что жизнь только начинается, привлекает все больше подписчиков. Позитивные публикации экс-ведущей теленовостей в аккаунте «альтернативное старение» вдохновляют ее сверстников на смелые шаги.
Сьюзи Грант, делясь с общественностью жизнеутверждающими роликами и снимками, показывает, что не собирается покоряться возрасту и уходить в тень. Instagram-аккаунт экс-ведущей новостей вдохновляет позитивом, заряжает энергией. Своим примером знаменитость доказывает, что с уходом на пенсию можно полноценно жить, чувствовать себя счастливой и радоваться каждому мгновению.
На профиль Грант, получивший название «альтернативное старение», уже подписалось огромное количество человек, и с каждым днем число ее фолловеров увеличивается. Они считают, что хозяйка микроблога вдохновляет многих ее сверстников на смелые шаги и показывает, как не потерять вкус жизни в 70 лет.
Сьюзи Грант, делясь с общественностью жизнеутверждающими роликами и снимками, показывает, что не собирается покоряться возрасту и уходить в тень. Instagram-аккаунт экс-ведущей новостей вдохновляет позитивом, заряжает энергией. Своим примером знаменитость доказывает, что с уходом на пенсию можно полноценно жить, чувствовать себя счастливой и радоваться каждому мгновению.
На профиль Грант, получивший название «альтернативное старение», уже подписалось огромное количество человек, и с каждым днем число ее фолловеров увеличивается. Они считают, что хозяйка микроблога вдохновляет многих ее сверстников на смелые шаги и показывает, как не потерять вкус жизни в 70 лет.
Автор: Ева Вит