Эксперты: Без замедления батареи iPhone сам по себе выключается
Инженеры Apple корректируют работу старых версий iPhone, предлагая функцию замедления их работы. Журналисты протестировали нововведение и выяснили, для чего необходимо уменьшать скорость работы предыдущих моделей гаджетов.
Для эксперимента был выбран iPhone 6 P, в котором, используя настройки бета-версии операционной системы iOS 11.3, была запрещена работа службы замедления работы гаджета. Это привело к периодическому самопроизвольному выключению iPhone 6 P в процессе работы. Журналисты отметили, что перед отключением заряд батареи гаджета составлял 59%, а после того, как смартфон включали заново, индикатор заряда показывал всего 20%.
Для эксперимента был выбран iPhone 6 P, в котором, используя настройки бета-версии операционной системы iOS 11.3, была запрещена работа службы замедления работы гаджета. Это привело к периодическому самопроизвольному выключению iPhone 6 P в процессе работы. Журналисты отметили, что перед отключением заряд батареи гаджета составлял 59%, а после того, как смартфон включали заново, индикатор заряда показывал всего 20%.
Автор: Артемов Сергей