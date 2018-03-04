Меган Маркл сменит религию перед свадьбой с принцем Гарри
Невеста британского принца Гарри готова сменить свою религию ради жениха. В скором времени Меган Маркл войдет в число англиканок.
Как отмечают зарубежные СМИ, избранница принца Гарри выросла в протестантской семье, посещала католическую школу, а также была связана узами брака с иудеем. Церемония крещения в рамках новой религии будет проходить в марте на территории Кенсингтонского дворца. Проводить мероприятие станет Архиепископ Кентерберийский.
Подчеркивается, что вступление в брак с Гарри не требует официального изменения конфессии. При этом Маркл приняла соответствующее решение, объясняя его уважением к королевской семье и Елизавете II. Последняя также является главой Церкви Англии.
Как отмечают зарубежные СМИ, избранница принца Гарри выросла в протестантской семье, посещала католическую школу, а также была связана узами брака с иудеем. Церемония крещения в рамках новой религии будет проходить в марте на территории Кенсингтонского дворца. Проводить мероприятие станет Архиепископ Кентерберийский.
Подчеркивается, что вступление в брак с Гарри не требует официального изменения конфессии. При этом Маркл приняла соответствующее решение, объясняя его уважением к королевской семье и Елизавете II. Последняя также является главой Церкви Англии.
Автор: Валерий Антонов