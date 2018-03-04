Алеку Болдуину заменили тазобедренный сустав
Алек Болдуин прошел через операцию по замене тазобедренного сустава. После того, как он женился на 28-летней Хилари Томас в 2012-м, актёр прикладывал большие усилия для поддержания себя в форме. Нередко вместе с женой Болдуин бегал трусцой, не прекращая занятия даже при отправке за границу.
СМИ связывают необходимость операции на тазобедренном суставе именно с этим увлечением. Подобные хирургические вмешательства в США проводят с высокой вероятностью успеха. Отмечается, что большинство приверженцев бега передвигаются по твердой поверхности.
Это приводит к повышению нагрузки на суставы. Чрезмерное занятие спортом может повредить организму. Операция по замене тазобедренного сустава Алеку Болдуину прошла успешно. По прошествии всего недели с этого времени он уже самостоятельно передвигался по Нью-Йорку при помощи костыля.
СМИ связывают необходимость операции на тазобедренном суставе именно с этим увлечением. Подобные хирургические вмешательства в США проводят с высокой вероятностью успеха. Отмечается, что большинство приверженцев бега передвигаются по твердой поверхности.
Это приводит к повышению нагрузки на суставы. Чрезмерное занятие спортом может повредить организму. Операция по замене тазобедренного сустава Алеку Болдуину прошла успешно. По прошествии всего недели с этого времени он уже самостоятельно передвигался по Нью-Йорку при помощи костыля.
Автор: Валерий Антонов