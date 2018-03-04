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В Кемерово ученые пытаются восстановить скелет мамонта
В Кемерово ученые приступили к восстановлению скелета мамонта, заменяя недостающие кости пластиковыми копиями. Проект посвящен 100-летнему юбилею города, к этому времени мамонт должен пополнить коллекцию древних животных в краеведческом музее.

В Кемерово ученые пытаются восстановить скелет мамонта


Останки мамонта случайно были обнаружены около 12 лет назад местным жителем из села Комиссарово. В результате разлива реки был размыт участок почвы у дороги и на поверхности оказались какие-то белые участки, оказавшиеся частью скелета шерстистого мамонта. В районе Кузбасса находка останков этого вида древних животных является большой редкостью. Найденные кости составляют примерно 10% скелета мамонта, поэтому для восстановления используются пластиковые копии недостающих костей.

Кемеровские энтузиасты привлекают к работе специалистов из других частей России, чтобы избежать ошибок в восстановлении скелета мамонта. Летом планируется экспедиция в места, где были найдены останки, с целью обнаружения в земле недостающих частей и костей древнего животного.

Автор: Артемов Сергей
Сегодня, 12:33
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