В Кемерово ученые пытаются восстановить скелет мамонта
В Кемерово ученые приступили к восстановлению скелета мамонта, заменяя недостающие кости пластиковыми копиями. Проект посвящен 100-летнему юбилею города, к этому времени мамонт должен пополнить коллекцию древних животных в краеведческом музее.
Останки мамонта случайно были обнаружены около 12 лет назад местным жителем из села Комиссарово. В результате разлива реки был размыт участок почвы у дороги и на поверхности оказались какие-то белые участки, оказавшиеся частью скелета шерстистого мамонта. В районе Кузбасса находка останков этого вида древних животных является большой редкостью. Найденные кости составляют примерно 10% скелета мамонта, поэтому для восстановления используются пластиковые копии недостающих костей.
Кемеровские энтузиасты привлекают к работе специалистов из других частей России, чтобы избежать ошибок в восстановлении скелета мамонта. Летом планируется экспедиция в места, где были найдены останки, с целью обнаружения в земле недостающих частей и костей древнего животного.
Останки мамонта случайно были обнаружены около 12 лет назад местным жителем из села Комиссарово. В результате разлива реки был размыт участок почвы у дороги и на поверхности оказались какие-то белые участки, оказавшиеся частью скелета шерстистого мамонта. В районе Кузбасса находка останков этого вида древних животных является большой редкостью. Найденные кости составляют примерно 10% скелета мамонта, поэтому для восстановления используются пластиковые копии недостающих костей.
Кемеровские энтузиасты привлекают к работе специалистов из других частей России, чтобы избежать ошибок в восстановлении скелета мамонта. Летом планируется экспедиция в места, где были найдены останки, с целью обнаружения в земле недостающих частей и костей древнего животного.
Автор: Артемов Сергей