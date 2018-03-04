Актуальные новости
Московское время
:
EUR 69.47 USD 56.66
Курс валют на 03.03.2018
exclusive / Шоу-бизнес / Важно / Авторские материалы

Алла Пугачева сегодня отмечает «Праздник желтых цветов»
4 марта, в первое воскресенье весны, Алла Борисовна Пугачева отмечает «Праздник желтых цветов». Что представляет собой этой день и чем примечателен, разбирались журналисты «Актуальных Новостей».

Алла Пугачева сегодня отмечает «Праздник желтых цветов»


История появления праздника
Примадонна придумала особый день в 18-летнем возрасте. У праздника нет конкретного числа, пышное торжество устраивается в первое воскресенье весны, которое в этом году выпало на 4 марта. Мероприятие посвящено желтым цветам, ассоциирующимся у певицы с солнцем и свободой.

Алла Пугачева сегодня отмечает «Праздник желтых цветов»


Как проходит торжество

За годы существования праздник оброс рядом традиций. Во-первых, гости и близкие люди приносят Пугачевой букеты желтых цветов. Во-вторых, этот день начинается с фразы: «Весну разрешаем!», которую артистка последние годы публикует в микроблоге Instagram.

Раньше Пугачева любила отмечать праздник в ресторане, но, став мамой Лизы и Гарри, пересмотрела традиции. Сейчас большое семейство и звездные гости собираются в поместье, расположенном в поселке Грязь. После официальной части начинается пышный обед с вкусными блюдами, некоторые из которых Алла Борисовна готовит лично. Потом стартует развлекательная программа. Обычно тон празднику задает основательница, заранее продумывающая тематику вечеринки.

Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 12:13
Читайте также
С 1 апреля в России проиндексируют пенсии: Кому
У российских границ провели разведку 2
В Италии полуголая активистка во время выборов
Эксперты заявили о появлении тренда
В Мельбурне «слишком толстый» опоссум-воришка
В Сети обсуждают необычную систему отопления в
Владельцы домашних питомцев 4 марта отмечают День
Метро в Москве переведено на усиленный режим
Еврокомиссия решила выделить Украине €32,5 млн
В Ингушетии учебники по истории перепечатают
68-летняя Сьюзи Грант покорила Instagram
Меган Маркл сменит религию перед свадьбой с
Добавление комментария
Последние новости
04.03, 22:15 СМИ: Достичь гармонии с собой Анфисе Чеховой помогло
04.03, 22:00 Звезда «Дома-2» Ивана Дилова обвинила в алкоголизме
04.03, 21:45 Lexus объявил спецпредложения на покупку своих моделей в
04.03, 21:30 Инсайдеры сообщили о комплектации iPhone 9
04.03, 21:15 Ким Кардашьян станет продюсером комедийного шоу о
04.03, 21:00 Учёные: Воздержание от секса может усилить боль во время
04.03, 20:50 Юлия Началова заявила, что беременна от Прохора Шаляпина
04.03, 20:38 Ученые: Убийцу нужно считать охотником
04.03, 20:30 Лолита Милявская заявила, что Моисеев нуждается в
04.03, 20:25 СМИ: Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein
04.03, 20:21 Обновление для смартфонов Xiaomi Mi6 и Mi Mix 2
04.03, 20:10 Певец Юлиан считает телевидение «хамской машиной»
04.03, 20:00 XDA: Обновление Android навсегда заблокирует
04.03, 19:50 С 1 апреля в России проиндексируют пенсии: Кому ожидать
04.03, 19:41 Instagram: 37-летний муж Надежды Бабкиной стал выглядеть
04.03, 19:34 В Бангладеш голый авиапассажир в самолёте приставал к
04.03, 19:20 У российских границ провели разведку 2 американских
04.03, 19:09 Физики сфотографировали созданную ими квантовую «шаровую
04.03, 19:00 Instagram: Дана Борисова оскорбила отца дочери Полины
04.03, 18:53 В Италии полуголая активистка во время выборов бросилась