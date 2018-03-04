Алла Пугачева сегодня отмечает «Праздник желтых цветов»
4 марта, в первое воскресенье весны, Алла Борисовна Пугачева отмечает «Праздник желтых цветов». Что представляет собой этой день и чем примечателен, разбирались журналисты «Актуальных Новостей».
История появления праздника
Примадонна придумала особый день в 18-летнем возрасте. У праздника нет конкретного числа, пышное торжество устраивается в первое воскресенье весны, которое в этом году выпало на 4 марта. Мероприятие посвящено желтым цветам, ассоциирующимся у певицы с солнцем и свободой.
Как проходит торжество
За годы существования праздник оброс рядом традиций. Во-первых, гости и близкие люди приносят Пугачевой букеты желтых цветов. Во-вторых, этот день начинается с фразы: «Весну разрешаем!», которую артистка последние годы публикует в микроблоге Instagram.
Раньше Пугачева любила отмечать праздник в ресторане, но, став мамой Лизы и Гарри, пересмотрела традиции. Сейчас большое семейство и звездные гости собираются в поместье, расположенном в поселке Грязь. После официальной части начинается пышный обед с вкусными блюдами, некоторые из которых Алла Борисовна готовит лично. Потом стартует развлекательная программа. Обычно тон празднику задает основательница, заранее продумывающая тематику вечеринки.
История появления праздника
Примадонна придумала особый день в 18-летнем возрасте. У праздника нет конкретного числа, пышное торжество устраивается в первое воскресенье весны, которое в этом году выпало на 4 марта. Мероприятие посвящено желтым цветам, ассоциирующимся у певицы с солнцем и свободой.
Как проходит торжество
За годы существования праздник оброс рядом традиций. Во-первых, гости и близкие люди приносят Пугачевой букеты желтых цветов. Во-вторых, этот день начинается с фразы: «Весну разрешаем!», которую артистка последние годы публикует в микроблоге Instagram.
Раньше Пугачева любила отмечать праздник в ресторане, но, став мамой Лизы и Гарри, пересмотрела традиции. Сейчас большое семейство и звездные гости собираются в поместье, расположенном в поселке Грязь. После официальной части начинается пышный обед с вкусными блюдами, некоторые из которых Алла Борисовна готовит лично. Потом стартует развлекательная программа. Обычно тон празднику задает основательница, заранее продумывающая тематику вечеринки.
Автор: Джанабилова Татьяна П