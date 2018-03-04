Ведущую «Орла и Решка» Ивакову раскритиковали за скопированный образ Ким Кардашьян
Новая ведущая «Орла и Решки» Мария Ивакова «готова стать» одной из представительниц знаменитого семейства, участников американского реалити-шоу, и уже примерила на себя образ теледивы Ким Кардашьян. Поклонники раскритиковали знаменитость за выбранный наряд, назвав его слишком вульгарным.
На новом фото в Instagram-микроблоге Мария Ивакова очень преобразилась: черные лаковые ботфорты на высоком каблуке-шпильке, белая майка, светлые волосы. Копируя одну из привычных раскрепощенных поз Ким Кардашьян, телеведущая поинтересовалась, не примет ли ее к себе знаменитое семейство.
Платиновую блондинку «Машу Кардашьян», как назвала себя Ивакова, многие пользователи похвалили за смелость и желание поэкспериментировать с внешностью. Некоторые раскритиковали новый образ знаменитости, посчитав его слишком вульгарным. «В таком наряде, - отметили фолловеры, - ведущая «Орла и Решки» больше похожа на девушку легкого поведения».
На новом фото в Instagram-микроблоге Мария Ивакова очень преобразилась: черные лаковые ботфорты на высоком каблуке-шпильке, белая майка, светлые волосы. Копируя одну из привычных раскрепощенных поз Ким Кардашьян, телеведущая поинтересовалась, не примет ли ее к себе знаменитое семейство.
Платиновую блондинку «Машу Кардашьян», как назвала себя Ивакова, многие пользователи похвалили за смелость и желание поэкспериментировать с внешностью. Некоторые раскритиковали новый образ знаменитости, посчитав его слишком вульгарным. «В таком наряде, - отметили фолловеры, - ведущая «Орла и Решки» больше похожа на девушку легкого поведения».
Автор: Ева Вит