KGI: Apple выпустит бюджетный MacBook Air в 2018 году
Apple выпустит бюджетный MacBook Air, обновленный AirPods и iPhone с 6,1-дюймовым LCD-экраном в 2018 году. Сведения предоставил аналитик из KGI Мин-Чи Куо.
Согласно прогнозу, модернизированный и более дешевый ультрабук MacBook Air появится в продаже во второй половине года. Из-за возможного роста покупательского спроса купертиновцы нарастят поставки на 10-15%.
Последние три года Apple не обновляла свою линейку ноутбуков, поэтому очевидно, что они должны работать на базе современных и более мощных процессоров последнего поколения. Другие технические характеристики аналитик не рассекретил, но возможно, устройство обзаведется новой видеокартой, экраном и портом USB-C.
Ранее сообщалось о дате выхода iPad.
Согласно прогнозу, модернизированный и более дешевый ультрабук MacBook Air появится в продаже во второй половине года. Из-за возможного роста покупательского спроса купертиновцы нарастят поставки на 10-15%.
Последние три года Apple не обновляла свою линейку ноутбуков, поэтому очевидно, что они должны работать на базе современных и более мощных процессоров последнего поколения. Другие технические характеристики аналитик не рассекретил, но возможно, устройство обзаведется новой видеокартой, экраном и портом USB-C.
Ранее сообщалось о дате выхода iPad.
Автор: Джанабилова Татьяна П