В России приступили к разработке танка на колесной платформе
Генеральный директор российского ВПК в воскресенье рассказал о планах создания нового оружия. По его словам, инженеры приступили к разработке танка на колесной основе "Бумеранг".
Бронетранспортер "Бумеранг", не имеющих аналогов в мире, впервые был представлен широкой публике во время военного парада 9 мая 2015 года. В российском ВПК отметили, что готовы к разработке танка, использующего колесную платформу "Бумеранга". Генеральный директор ВПК так прокомментировал эту новость: "В наших планах есть место колесному танку. Это будет еще одно ноу-хау на колесной базе "Бумеранга". Сможем поговорить об этом в самое ближайшее время."
Во время прошлогоднего парада в честь Великой Победы уже были продемонстрированы несколько концептуальных моделей боевых машин пехоты на базе платформы "Бумеранг".
Бронетранспортер "Бумеранг", не имеющих аналогов в мире, впервые был представлен широкой публике во время военного парада 9 мая 2015 года. В российском ВПК отметили, что готовы к разработке танка, использующего колесную платформу "Бумеранга". Генеральный директор ВПК так прокомментировал эту новость: "В наших планах есть место колесному танку. Это будет еще одно ноу-хау на колесной базе "Бумеранга". Сможем поговорить об этом в самое ближайшее время."
Во время прошлогоднего парада в честь Великой Победы уже были продемонстрированы несколько концептуальных моделей боевых машин пехоты на базе платформы "Бумеранг".
Автор: Артемов Сергей