Ранняя смерть грозит каждому двадцатому жителю планеты
Ученые Калифорнийского университета Лос-Анджелеса сообщают о том, что ранняя смерть грозит каждому двадцатому жителю планеты. При этом показатели не зависят от привычек человека.
Согласно данным исследованиям, некоторые люди обречены состариться и умереть раньше остальных даже несмотря на здоровый образ жизни, полный отказ от курения и алкогольных напитков. Также не зависит от этого и отсутствие серьезных заболеваний, а главной причиной выделяют влияние генетики. По данным их исследований, у каждого двадцатого жителя происходит метилирование ДНК, в результате которого происходит нарушение нормальной дифференцировки клеток и повышает риск преждевременной старости и смерти на целых 50%.
Такое исследование поможет понять почему здоровые люди умирают раньше тех, кто имеет проблемы с питанием, алкоголем и наркотиками, а таких случаев огромное количество. По метилированию ДНК возможно определить биологический возраст и предсказать продолжительность жизни человека, а новые изучения и разработки должны в ближайшем будущем помочь изобрести новые лекарства и методы для долгой жизни.
Согласно публикации китайских ученых, умереть можно почти от всего: от цельнозерновых продуктов, употребления большого количества соли, кофе, снотворного, недостатка секса и жизни в одиночестве.
Согласно данным исследованиям, некоторые люди обречены состариться и умереть раньше остальных даже несмотря на здоровый образ жизни, полный отказ от курения и алкогольных напитков. Также не зависит от этого и отсутствие серьезных заболеваний, а главной причиной выделяют влияние генетики. По данным их исследований, у каждого двадцатого жителя происходит метилирование ДНК, в результате которого происходит нарушение нормальной дифференцировки клеток и повышает риск преждевременной старости и смерти на целых 50%.
Такое исследование поможет понять почему здоровые люди умирают раньше тех, кто имеет проблемы с питанием, алкоголем и наркотиками, а таких случаев огромное количество. По метилированию ДНК возможно определить биологический возраст и предсказать продолжительность жизни человека, а новые изучения и разработки должны в ближайшем будущем помочь изобрести новые лекарства и методы для долгой жизни.
Согласно публикации китайских ученых, умереть можно почти от всего: от цельнозерновых продуктов, употребления большого количества соли, кофе, снотворного, недостатка секса и жизни в одиночестве.
Автор: Тригуб Сергей