Ателье Wald разработало мощный тюнинг для двух кроссоверов Toyota
Два японских кроссовера, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Harrier, получат пакет внешних улучшений, благодаря которому предстанут перед публикой в совершенно ином виде. В рамках мощного тюнинга у моделей изменилась решетка радиатора, бампера и колесные диски, а занимались им специалисты из ателье Wald International.
Кроссовер Toyota Land Cruiser Prado получил внешние изменения бампера, подножек и решетки радиатора, а расширение колесных дисков выполнено за счет специальных накладок. Пакет назван Sports Line, в который также входит измененная выхлопная система, представленная в виде патрубков, расположенных с двух боков кузова.
Изменения авто Toyota Harrier включает почти все вышеуказанные обновления, однако внешний вид кроссовера значительно изменился. По словам специалистов из Wald, модель выглядит более элегантно, чем Toyota Land Cruiser Prado, благодаря новому обвесу и обновленному экстерьеру.
Кроссовер Toyota Land Cruiser Prado получил внешние изменения бампера, подножек и решетки радиатора, а расширение колесных дисков выполнено за счет специальных накладок. Пакет назван Sports Line, в который также входит измененная выхлопная система, представленная в виде патрубков, расположенных с двух боков кузова.
Изменения авто Toyota Harrier включает почти все вышеуказанные обновления, однако внешний вид кроссовера значительно изменился. По словам специалистов из Wald, модель выглядит более элегантно, чем Toyota Land Cruiser Prado, благодаря новому обвесу и обновленному экстерьеру.
Автор: Татьяна Свиридова