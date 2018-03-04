Ученые из РФ научились быстро создавать ледяные острова
Ученые из РФ научились быстро формировать ледяные острова. Инновационная технология была создана работниками Дальневосточного федуниверситета. Рукотворные айсберги понадобились исследователям для размещения на них буровых установок в целях проведения разведки ископаемых в Арктике.
На сегодня большой популярностью пользуется метод распыления воды, но эксперты из РФ создали более быстрый способ. Егор Помников, который заведует лабораторией ледовых исследований, сообщил, что суть новой технологии заключается в выпиливании достаточно крупных отдельных блоков льда, которые накладываются друг на друга. По прошествии суток в условиях мороза они становятся цельной конструкцией.
В целях повышения прочности между отдельными слоями размещают армирующее вещество. Впоследствии остров выпиливают по краям и проводят его погружение в воду. На сегодня в течение одного дня специалисты сооружают острова высотой 65-150 см. Все испытания реализуются в бухте Новик, которая размещается поблизости от острова Русский. Исследователи ДВФУ намерены создать остров размером примерно 300х100 см. Они подчеркивают, что их методика не нуждается в использовании особых технических средств. Для получения хорошего результата достаточно использования ручных рабочих инструментов и 5 человек. Подобный подход позволяет в течение суток получить порядка 40 «квадратов» льда.
На сегодня большой популярностью пользуется метод распыления воды, но эксперты из РФ создали более быстрый способ. Егор Помников, который заведует лабораторией ледовых исследований, сообщил, что суть новой технологии заключается в выпиливании достаточно крупных отдельных блоков льда, которые накладываются друг на друга. По прошествии суток в условиях мороза они становятся цельной конструкцией.
В целях повышения прочности между отдельными слоями размещают армирующее вещество. Впоследствии остров выпиливают по краям и проводят его погружение в воду. На сегодня в течение одного дня специалисты сооружают острова высотой 65-150 см. Все испытания реализуются в бухте Новик, которая размещается поблизости от острова Русский. Исследователи ДВФУ намерены создать остров размером примерно 300х100 см. Они подчеркивают, что их методика не нуждается в использовании особых технических средств. Для получения хорошего результата достаточно использования ручных рабочих инструментов и 5 человек. Подобный подход позволяет в течение суток получить порядка 40 «квадратов» льда.
Автор: Валерий Антонов